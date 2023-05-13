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«В следующем году я приеду сильнее». Соболенко опубликовала фото из Рима с бойфрендом

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый пребыванию в Риме (Италия).

Напомним, Соболенко провалила выступление на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме. В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла победительнице Australian Open – 2020 американке Софье Кенин (нынешняя 134-я ракетка мира).

«Рим, я буду скучать по тебе. Я буду учиться и приеду сильнее в следующем году», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «сердце» и «итальянский флаг».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Отметим, что на одном из фото с Соболенко запечатлён её бойфренд, бывший хоккеист сборной Беларуси, а ныне ассистент тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов.