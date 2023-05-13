«В следующем году я приеду сильнее». Соболенко опубликовала фото из Рима с бойфрендом

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях пост, посвящённый пребыванию в Риме (Италия).
Напомним, Соболенко провалила выступление на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме. В матче второго круга Соболенко (2) со счётом 6:7 (4:7), 2:6 проиграла победительнице Australian Open – 2020 американке Софье Кенин (нынешняя 134-я ракетка мира).
«Рим, я буду скучать по тебе. Я буду учиться и приеду сильнее в следующем году», — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «сердце» и «итальянский флаг».
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Отметим, что на одном из фото с Соболенко запечатлён её бойфренд, бывший хоккеист сборной Беларуси, а ныне ассистент тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константин Кольцов.
- 13 мая 2023
-
13:04
-
12:53
-
12:41
-
12:25
-
11:39
-
11:31
-
11:10
-
10:42
-
10:37
-
10:29
-
10:23
-
10:08
-
09:49
-
09:33
-
09:00
-
08:00
-
01:05
-
00:34
-
00:06
- 12 мая 2023
-
23:53
-
23:33
-
23:18
-
23:03
-
22:54
-
22:37
-
22:24
-
22:04
-
21:42
-
20:55
-
20:43
-
20:06
-
19:34
-
19:12
-
18:41
-
17:38