Джокович вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, одолев Димитрова в трёх сетах

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, болгарина Григора Димитрова в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 4:6, 6:1).
Матч продолжался 2 часа 19 минут. Новак Джокович выполнил семь эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, а также допустил две двойные и десять невынужденных ошибок. На счету Григора Димитрова шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта из семи, 6 двойных и 21 невынужденная ошибка.
Джокович продолжает путь на «Мастерсе». В четвёртом круге ему предстоит сыграть с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и британцем Кэмероном Норри. Соперник сербского теннисиста определится в воскресенье, 14 мая.
Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира в Риме.
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- 14 мая 2023
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