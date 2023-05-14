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Джокович вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, одолев Димитрова в трёх сетах

Джокович вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, одолев Димитрова в трёх сетах
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Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, болгарина Григора Димитрова в третьем круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 2:1 (6:3, 4:6, 6:1).

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Новак Джокович выполнил семь эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, а также допустил две двойные и десять невынужденных ошибок. На счету Григора Димитрова шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта из семи, 6 двойных и 21 невынужденная ошибка.

Джокович продолжает путь на «Мастерсе». В четвёртом круге ему предстоит сыграть с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и британцем Кэмероном Норри. Соперник сербского теннисиста определится в воскресенье, 14 мая.

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира в Риме.

Рим (м). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 1
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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