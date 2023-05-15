Калинина обыграла Кис и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

47-я ракетка мира Ангелина Калинина в трёх сетах обыграла американку Мэдисон Кис (23-я ракетка мира) в четвёртом круге турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Калинина реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одного эйса. На счету Кис пять реализованных брейк-пойнтов из 11, а также две двойные ошибки и три эйса.

В четвертьфинале турнира Калинина встретится с победительницей матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, 100-я ракетка мира) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15-я ракетка мира). Ранее на этом турнире теннисистка переиграла россиянку Анну Блинкову и американку Софью Кенин.