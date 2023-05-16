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Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме, одолев Чжэн Циньвэнь

Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме, одолев Чжэн Циньвэнь
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В матче четвёртого круга соревнований 11-я ракетка турнира Кудерметова нанесла поражение представительнице Китая Чжэн Циньвэнь, посеянной под 22-м номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Чжэн Циньвэнь подала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Вероника Кудерметова — Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Риме.

За выход в финал турнира в Риме Кудерметова сыграет с победительницей матча между 12-й сеяной бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и украинкой Ангелиной Калининой (30).

Рим (ж). 1/4 финала
16 мая 2023, вторник. 20:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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