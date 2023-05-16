Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Риме, одолев Чжэн Циньвэнь

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В матче четвёртого круга соревнований 11-я ракетка турнира Кудерметова нанесла поражение представительнице Китая Чжэн Циньвэнь, посеянной под 22-м номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Чжэн Циньвэнь подала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Вероника Кудерметова — Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале турнира в Риме.
За выход в финал турнира в Риме Кудерметова сыграет с победительницей матча между 12-й сеяной бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и украинкой Ангелиной Калининой (30).
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