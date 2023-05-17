Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня
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Сегодня, 17 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание матчей девятого игрового дня.
Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) — начало матча приблизительно в 14:00 мск.
Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – начало матча приблизительно в 20:00 мск.
Победители обоих матчей выйдут в полуфинал и встретятся между собой. Второй полуфинал определится в завтрашних четвертьфинальных матчах.
Призовой фонд мужского турнира составляет €7 705 780. Прошлогодним победителем турнира в Риме стал Новак Джокович, обыгравший в двух сетах грека Стефаноса Циципаса.
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