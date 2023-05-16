Новак Джокович — Хольгер Руне. Первая ракетка мира возьмёт реванш у вундеркинда

17 мая 2023 года состоится матч 1/4 финала «Мастерса» в Риме Новак Джокович – Хольгер Руне. Начало игры — не ранее 14:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество сербу: поставить на победу Новака можно с коэффициентом 1.35. Шансы датчанина оценены в 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала «Мастерс» в Риме Новак Джокович — Хольгер Руне 17 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Новак Джокович – Хольгер Руне будет короткой: тотал больше 23.5 гейма котируется за 2.30, а тотал меньше 23.5 гейма оценён аналитиками в 1.55. Ставки на то, что серб победит со счётом 2:0 по сетам, принимаются за 1.98 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч «Мастерс» в Риме Новак Джокович — Хольгер Руне (17.05.2023)

В среду в четвертьфинале «Мастерс» в Риме действующий чемпион Новак Джокович встретится с седьмым номером мирового рейтинга Хольгером Руне.

Джокович выбил Томаса Мартина Этчеверри (2:0) и Григора Димитрова (2:1) и вышел в четвёртый круг, где ему попытался дать отпор Кэмерон Норри. Серб сделал ранний брейк на своей подаче и вышел вперёд со счётом 3:0, после чего с лёгкостью удержал преимущество.

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Джокович легко выиграл в первом сете со счётом 6:3. Второй дался намного тяжелее. Норри уверенно брал свои подачи и был впереди. В девятом гейме британец стал сильно ошибаться, и в основном за счёт этого серб вышел вперёд и в итоге дожал соперника, выиграв всухую – 2:0.

Руне обыграл Артюра Фила (2:0) и Фабио Фоньини (2:0) и в четвёртом круге встретился с Алексеем Попыриным. В первом сете 20-летний теннисист взял раннюю подачу соперника. Этого преимущества оказалось более чем достаточно для победы в первом сете – 6:4.

Большую часть второго сета австралиец и датчанин шли в равной борьбе. Попырин мог реализовать сет-пойнт на подаче Руне при счёте 5:4, но не вышло. Однако затем ему вновь представилась такая возможность, и он её уже не упустил.

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В третьем сете Попырин очень долго сопротивлялся, но молодой датчанин завершил своё дело и выиграл со счётом 2:1 (6:4, 5:7, 6:4) по сетам.

После медленного начала сезона на грунте Джокович, похоже, становится лучше с каждым матчем в Риме. В последней встрече он сделал 21 виннерс и допустил всего четыре невынужденные ошибки. Серб также отлично отыграл на подачах и был великолепен при приёме.

Руне потребовалось три часа, чтобы обыграть Попырина. В последний раз 20-летнему теннисисту удалось выиграть у Джоковича в финале парижского «Мастерса».

В матче с таким хорошо подготовленным и опытным теннисистом, как Новак, Руне снова придётся выложиться по полной. Однако, учитывая, что действующий чемпион вновь обрёл свою форму, маловероятно, что датчанину удастся снова превзойти его.

Рекомендуем поставить на победу Джоковича со счётом 2:1 по сетам. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 3.80 на это событие. За регистрацию каждый получит фрибет 2000 рублей. Руне отлично себя проявляет, но опыт возьмёт своё. Плюс Новак хочет взять реванш за поражение в последней очной встрече.

Ставка: победа Джоковича со счётом 2:1 за 3.80.

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