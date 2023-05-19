Руне: в прессе пишут, что мы с Руудом якобы враждуем. Такого никогда не было
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Седьмая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне высказался о взаимоотношениях с норвежцем Каспером Руудом в преддверии матча 1/2 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«У нас с Каспером всегда были хорошие отношения, поэтому мне стало обидно, когда в прессе появились истории о том, что мы якобы враждуем друг с другом. Такого никогда не было. Мы оба скандинавы, а нас, мягко говоря, в туре не так много. В первой десятке мы с Каспером, потом Руусувуори. Да, нас не так много, поэтому важно, чтобы мы хорошо ладили друг с другом. Сейчас так и есть», — приводит слова Руне NRK.
Напомним, встреча теннисистов на «Ролан Гаррос» в прошлом году была омрачена спорами на корте и за его пределами.
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