Рууд: надеюсь, на этот раз мы с Руне будем более дружелюбными во время и после матча

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о предстоящей встрече с датчанином Хольгером Руне в 1/2 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Мы разговаривали с ним после инцидента на «Ролан Гаррос», мы уважаем друг друга. Да, я не послал Хольгеру рождественскую открытку, но и он мне тоже, поэтому я не могу сказать, что мы очень близки. Но приятно видеть успехи скандинавов. Это действительно хорошо для наших стран. Мы с Руне достаточно хорошо ладим. Надеюсь, мы сосредоточимся на спортивном аспекте в предстоящем матче и на этот раз будем более дружелюбными во время и после игры», — приводит слова Рууда Tennis Infinity.

Напомним, встреча теннисистов на «Ролан Гаррос» в прошлом году была омрачена спорами на корте и за его пределами.