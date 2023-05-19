Нис и Зелиньский стали первыми финалистами парного разряда «Мастерса» в Риме

Французский теннисист Юго Нис и его партнёр по парному разряду, поляк Ян Зелиньский стали первыми финалистами турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). В полуфинале спортсмены обыграли дуэт в составе испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса в двух сетах: 6:3, 7:5.

Встреча спортсменов продолжалась 1 час 24 минуты. Нис и Зелиньский допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трёх. На счету Гранольерса и Себальоса одна двойная ошибка и три упущенных брейк-пойнта. Также оба дуэта выполнили по два эйса.

В финале французско-польская пара встретится с победителями матча Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания) — Робин Хасе и Ботик ван де Зандсхулп (оба — Нидерланды).