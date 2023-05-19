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Нис и Зелиньский стали первыми финалистами парного разряда «Мастерса» в Риме

Нис и Зелиньский стали первыми финалистами парного разряда «Мастерса» в Риме
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Французский теннисист Юго Нис и его партнёр по парному разряду, поляк Ян Зелиньский стали первыми финалистами турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). В полуфинале спортсмены обыграли дуэт в составе испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса в двух сетах: 6:3, 7:5.

Встреча спортсменов продолжалась 1 час 24 минуты. Нис и Зелиньский допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трёх. На счету Гранольерса и Себальоса одна двойная ошибка и три упущенных брейк-пойнта. Также оба дуэта выполнили по два эйса.

В финале французско-польская пара встретится с победителями матча Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания) — Робин Хасе и Ботик ван де Зандсхулп (оба — Нидерланды).

Рим — парный разряд (м). 1/2 финала
19 мая 2023, пятница. 14:10 МСК
Юго Нис
Франция
Юго Нис
Ян Зелиньский
Польша
Ян Зелиньский
Ю. Нис Я. Зелиньский
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
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