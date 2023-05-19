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Кудерметова проиграла украинке Калининой первый сет в полуфинале турнира в Риме

Кудерметова проиграла украинке Калининой первый сет в полуфинале турнира в Риме
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12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла первый сет в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира). Счёт в первой партии — 5:7. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию встречи.

Рим (ж). 1/2 финала
19 мая 2023, пятница. 16:40 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		1  
7 		0  
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

В седьмом гейме сета Кудерметова не смогла взять ни одного очка на своей подаче, Калинина сделала брейк. При счёте 4:5, когда Ангелина подавала на сет, Вероника смогла сделать обратный брейк. Однако в 11-м гейме Кудерметова вновь не смогла справиться с подачей, Калинина сделала второй брейк в партии, который уже не упустила.

Напомним, во втором полуфинальном матче, который также состоится сегодня, 19 мая, встретятся Елена Рыбакина (шестая ракетка мира, Казахстан) и Елена Остапенко (20-я ракетка мира, Латвия).

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