Матс Виландер отреагировал на снятие Надаля с «Ролан Гаррос»

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал снятие с турнира его многократного (14 титулов) чемпиона, испанца Рафаэля Надаля.

«Теперь, когда Надаль отказался играть, Открытый чемпионат Франции не будет прежним. К победителю этого года будет вопрос — а смог бы он стать чемпионом, если бы Надаль принимал участие в турнире?

Позитивная сторона заявления Рафы заключается в том, что он всё же думает сыграть ещё, как минимум, в следующем сезоне. Мы желаем ему играть вечно, выступать на «Ролан Гаррос» вечно; в то же время не хочется видеть его в Париже не в стопроцентной форме, плохо себя чувствующим и рискующим своей будущей жизнью.

Для таких молодых игроков, как Карлос Алькарас и Хольгер Руне, было бы отлично сыграть с Надалем на Открытом чемпионате Франции, пока тот ещё не завершил карьеру. В любом случае мы скрещиваем пальцы, чтобы Рафа вернулся в следующем году. В этом году турнир без Рафы будет тяжёлым — мы скучаем по нему», — приводит слова Виландера Eurosport.

Надаль, являющийся действующим победителем «Ролан Гаррос», выигрывал этот турнир 14 раз. У него были серии из пяти и дважды из четырёх титулов подряд. Теннисист принял решение отказаться от участия в розыгрыше этого года из-за проблем со здоровьем.