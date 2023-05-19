Матс Виландер отреагировал на снятие Надаля с «Ролан Гаррос»

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал снятие с турнира его многократного (14 титулов) чемпиона, испанца Рафаэля Надаля.
«Теперь, когда Надаль отказался играть, Открытый чемпионат Франции не будет прежним. К победителю этого года будет вопрос — а смог бы он стать чемпионом, если бы Надаль принимал участие в турнире?
Позитивная сторона заявления Рафы заключается в том, что он всё же думает сыграть ещё, как минимум, в следующем сезоне. Мы желаем ему играть вечно, выступать на «Ролан Гаррос» вечно; в то же время не хочется видеть его в Париже не в стопроцентной форме, плохо себя чувствующим и рискующим своей будущей жизнью.
Для таких молодых игроков, как Карлос Алькарас и Хольгер Руне, было бы отлично сыграть с Надалем на Открытом чемпионате Франции, пока тот ещё не завершил карьеру. В любом случае мы скрещиваем пальцы, чтобы Рафа вернулся в следующем году. В этом году турнир без Рафы будет тяжёлым — мы скучаем по нему», — приводит слова Виландера Eurosport.
Надаль, являющийся действующим победителем «Ролан Гаррос», выигрывал этот турнир 14 раз. У него были серии из пяти и дважды из четырёх титулов подряд. Теннисист принял решение отказаться от участия в розыгрыше этого года из-за проблем со здоровьем.
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