Надаль может зачехлить ракетку в 2024 году! Испанец уже снялся с «Ролан Гаррос»

Это случилось. Теннисная общественность получила ответ на главный вопрос весеннего отрезка сезона-2023 – примет ли участие 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль в предстоящем мэйджоре в этом году. В четверг, 18 мая, знаменитый испанец официально объявил о том, что не поедет в Париж, а, следовательно, не сможет защитить свой прошлогодний титул и побороться со своим главным действующим конкурентом из «Большой тройки» — Новаком Джоковичем — за 23-й «Шлем» в профессиональной карьере. Разберёмся, что же стало причиной снятия 36-летнего уроженца Манакора с второго ТБШ в сезоне, расскажем, когда Король грунта пообещал снова появиться на корте, и очертим дальнейшие перспективы игрока.

Падение в рейтинге

Прошло 120 дней с момента последнего официального матча Надаля во втором круге Открытого чемпионата Австралии, который завершился сенсационным поражением от американца Маккензи Макдональда. Днём позже медиками был вынесен и официально подтверждён следующий диагноз: растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги второй степени. Из-за ужасной травмы теннисист пропустил в общей сложности девять турниров в календаре нынешнего сезона: Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Барселону, Мадрид, Рим и вот теперь не сыграет на «Ролан Гаррос». К слову, парижский «Шлем» впервые за 18 сезонов остался без своей главной звезды (Рафаэль также снимался из-за травмы с супертурнира и в 2016 году, однако произошло это уже по ходу соревнований, а именно после второго круга).

Пропуск соревнований Королём грунта, естественно, не мог не сказаться на его позиции в мужской мировой табели о рангах. Надаль потерял суммарно 2370 рейтинговых очков. Это обстоятельство не позволило испанцу остаться в топ-10, и впервые с апреля 2005 года он попросту вылетел из неё.

При этом, даже несмотря на то, что 22-кратный чемпион ТБШ пропустил всю предварительную грунтовую часть сезона, шансы на попадание на парижский мэйджор ещё оставались. В Сети иногда появлялись кадры с тренировочных занятий игрока, на которых было видно, что Надаль пытается вернуться на корт и даже проводит разминку. При этом во время одной из тренировок, всего за шесть дней до решающей пресс-конференции, стало известно, что Рафаэль испытывает дискомфорт.

День X настал 18 мая. Именно на пресс-конференции в своей академии игрок официально объявил о том, что не сыграет на «Ролан Гаррос». Всё дело в той самой злосчастной травме бедра, полученной ещё в Австралии.

Но оказалось, что это не самая основная мысль его появления перед представителями прессы – уже в 2024 году Король грунта, которому скоро исполнится 37, планирует зачехлить ракетку. Об этом он заявил во вступительном слове на испанском и английском.

Рафаэль Надаль на пресс-конференции Фото: Cristian Trujillo/Getty Images

Главная часть монолога Надаля

«После пандемии я не мог получать удовольствие от тренировок и турниров. Слишком много проблем. Очень много тренировок с сильной болью. И надо остановиться на какое-то время. Один, два, три месяца. Я не знаю.

Я не хочу ставить себя в такое положение, чтобы говорить одно, а делать другое. Моя идея состоит в том, что в следующем году, возможно, будет мой последний день карьеры. Я хочу быть конкурентоспособным. Шансы выше, если я сейчас сделаю паузу.

Не играть на «Ролан Гаррос» — это не моё решение, а моего тела.

Надо принимать вещи такими, какие они есть. Это реальность. В конце концов, я в порядке. Это грустный день. Но так оно и есть, я должен признать, что моё тело сейчас не может выносить нагрузки. Я смотрю в будущее, всё как обычно. И у меня есть много других замечательных вещей в моей жизни.

Соревноваться за большие титулы сегодня представляется сложным, не так ли? Но почему бы и нет? Я просто хочу попробовать сохранить возможность в следующем году. Возможно ли это будет? Я не знаю. Будет ли Олимпиада в Париже последним турниром? Я не знаю, но очень хочу сыграть.

Я просто хочу дать себе возможность снова соревноваться. Я надеюсь, что 2024 год будет не просто годом обычных выступлений, но годом, когда я смогу выиграть турниры. Это будет трудно, но мы должны надеяться на это!»

Отвечая на вопросы на своём родном языке, Надаль выступил с оценкой вероятности того, что следующий год всё же не станет финальным в его карьере: «Сейчас трудно представить. Я оптимист, но не мечтатель».

Реакция теннисного мира

Самое значимое и главное событие четверга, 18 мая, естественно, не могло остаться без реакции мировых звёзд. Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме прокомментировал снятие своего теннисного визави.

«Даже если бы он не был готов на 100% физически, но решил играть, он был бы фаворитом. Надеюсь, он сможет вернуться как можно быстрее, потому что он потрясающий игрок, потрясающий спортсмен, один из лучших в истории», — сказал Медведев.

Соотечественник Надаля, вторая ракетка мира Карлос Алькарас также высказался о том, что уроженец Манакора не приедет в Париж.

«Удачи, Рафаэль! Очень больно и грустно для всех, что ты не сыграешь на «Ролан Гаррос» и, возможно, не выйдешь больше на корт в этом году, но я надеюсь, что 2024 год станет для тебя отличным сезоном и ты сможешь попрощаться с теннисом как великий чемпион, которым являешься!» — написал Алькарас в соцсетях.

Вскоре у Надаля после вычета баллов за победу на «Ролан Гаррос» — 2022 останется всего 445 очков в лайв-рейтинге ATP, что автоматически выводит его из первой сотни лучших игроков планеты. Он окажется ниже 130-й позиции в мировой табели о рангах. Такой ситуации не было с 24 марта 2003 года. В связи с сегодняшним решением уже ясно, что один из величайших игроков всех времён откатится к концу года совсем далеко в рейтинговом списке. Однако это обстоятельство не должно сломать Рафу. Это великий спортсмен, спортсмен с большой буквы, который обязательно найдёт в себе силы вернуться. Не просто вернуться, а, возможно, даже замахнуться на что-то большее. Возможно, даже на победу на Олимпиаде в любимом Париже. Но это будет уже совсем другая история.