Видеообзор полуфинального матча Кудерметовой и Калининой на турнире WTA-1000 в Риме
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в свой первый в карьере финал турнира категории WTA-1000, уступив в полуфинальном матче в Риме украинке Ангелине Калининой.
Матч продолжался 2 часа 51 минуту. Было сыграно три сета, которые завершились со счётом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу Калининой. Это был первый полуфинал турнира категории WTA-1000 для Ангелины.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
В финале Калинина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан, шестая ракетка мира) — Елена Остапенко (Латвия, 20-я ракетка мира). В активе обеих теннисисток есть по одной победе на турнирах «Большого шлема».
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