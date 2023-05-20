Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 11-го игрового дня

Сегодня, 20 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс», на котором идёт полуфинальная стадия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание матчей 11-го игрового дня.

Хольгер Руне (Дания) – Каспер Рууд (Норвегия) — начало матча приблизительно в 14:00 мск.

Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – начало матча не раньше 15:30 мск.

Победители противостояний выйдут в финал турнира и встретятся между собой завтра, 21 мая.

Призовой фонд мужского турнира составляет € 7 705 780. Прошлогодним победителем турнира в Риме стал Новак Джокович, в финале обыгравший в двух сетах грека Стефаноса Циципаса.