Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 11-го игрового дня
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Сегодня, 20 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс», на котором идёт полуфинальная стадия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание матчей 11-го игрового дня.
Хольгер Руне (Дания) – Каспер Рууд (Норвегия) — начало матча приблизительно в 14:00 мск.
Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – начало матча не раньше 15:30 мск.
Победители противостояний выйдут в финал турнира и встретятся между собой завтра, 21 мая.
Призовой фонд мужского турнира составляет € 7 705 780. Прошлогодним победителем турнира в Риме стал Новак Джокович, в финале обыгравший в двух сетах грека Стефаноса Циципаса.
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