10 избранных матчей субботы: Медведев претендует на финал Рима, в АПЛ заруба за еврокубки

Что смотреть завтра, 20 мая: финалы конференций в НХЛ и НБА, схватка Медведева и Циципаса и очень много интриг в футболе.

Все события 20 мая в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:30: «Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз», НХЛ — плей-офф, Финал Западной конференции, первый матч

Интрига: насколько хорошо бывший тренер «Вегаса» знает свою команду?

Эти команды уже встречались в западном финале три года назад: тогда «рыцарями» руководил нынешний босс «Далласа» Питер Дебур. Дебур выводил клуб в два финала Запада, но ему не простили невыход в плей-офф. Почти всех игроков «Вегаса» тренер оппонентов знает прекрасно. Поможет ли это ему дать правильные установки парня из «Далласа», которые должны будут останавливать Маршессо, Стоуна, Айкела и других форвардов, набравших шикарную форму?

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» Фото: nhl.com

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Майами Хит», плей-офф — НБА, финал Восточной конференции, второй матч

Интрига: «Селтикс» пора сравнивать счёт в серии. Справятся ли?

Терять преимущество своей площадки — это крайне неприятный сценарий. Особенно для подобных этапов розыгрышей плей-офф в НБА. В первой игре сразу шесть игроков «Майами Хит» сумели набрать как минимум 15 очков — это повторение рекорда в плей-офф. Подобное показать в следующей встрече подопечным Эрика Споэльстры будет крайне непросто. Всё в руках Джейсона Тейтума, который во второй половине прошлого матча совершил всего четыре броска с игры, Джейлена Брауна и Маркуса Смарта — «кельты» наверняка нацелены на 1-1.

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» Фото: The Boston Globe via Getty Images

🎾 14:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 5), ATP Masters 1000, Рим — 1/2 финала

*Важно: время может измениться и будет уточнено!

Интрига: выйдет ли Даниил в свой первый финал на грунтовом «Мастерсе»?

Даниил Медведев в 2019 году добрался до полуфинала Монте-Карло. А сейчас повторил своё же достижение на другом грунтовом «Мастерсе» — в Риме. И теперь у россиянина есть уникальный шанс побить своё же достижение – впервые попасть в финал грунтового «Мастерса». Помешать ему может его «заклятый друг», с которым они уже сражались более 10 раз. Чем завершится очередная серия этого интересного противостояния?

⚽️ 14:00: «Локомотив» — «Факел», РПЛ, 28-й тур

Интрига: Евсеев идёт за четвёртой победой подряд? Акбашев снова забьёт?

Не смейтесь: форма «Факела» сейчас лучше, чем у «Локомотива». Воронежцы после назначения Вадима Евсеева выиграли три матча из трёх, а у москвичей наблюдается пробуксовка – на аналогичном отрезке у команды Михаила Галактионова на два очка меньше (из-за ничьей с «Крыльями Советов» – 1:1). Наскрести мотивацию железнодорожникам, давайте честно, сложно: команда не вылетит, но и в медали не поднимается. А вот «Факелу» нужны любые очки, от зоны стыков его отделяет всего одно очко. Ну и следим за Романом Акбашевым – он забивал в двух предыдущих турах. Парень в прекрасном тонусе.

«Локомотив» — «Факел» Фото: fclm.ru

⚽️ 14:30: «Тоттенхэм Хотспур» — «Брентфорд», АПЛ, 37-й тур

Интрига: «Брентфорд» без Тони лишит «Тоттенхэм» любых еврокубков?

Симпатичной команде Томаса Франка чуть-чуть не хватило до реального попадания в еврокубковую зону – осталась лишь теоретическая возможность. И, чтобы её сохранить, необходимо побеждать «Тоттенхэм», который по итогам сезона может оказаться вообще без еврокалендаря. Правда, сделать это будет ой как непросто: из-за нарушения регламента о ставках на восемь месяцев дисквалифицирован хедлайнер «Брентфорда» – форвард Айван Тони (20 голов в АПЛ, третий бомбардир лиги). Но надо реально смотреть на вещи: для лондонцев это будет один из двух матчей жизни и смерти в финале сезона. После провального сезона болельщикам нужно дать хотя бы место в Лиге конференций.

«Тоттенхэм Хотспур» — «Брентфорд» Фото: Visionhaus/Getty Images

🏒 16:20 Канада — Швейцария, ЧМ-2023, группа В

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 20 мая 2023, суббота. 16:20 МСК Канада Не начался Швейцария Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поможет ли звёздный десант альпийской команде?

Посреди турнира к сборной Швейцарии присоединились Кевин Фиала и Нико Хишир, которые уже успели сыграть со Словакией. На фоне невыразительного состава Канады, где из заметных имён в атаке есть только Тайлер Тоффоли, это выглядит вдвойне мощно. Швейцарцы и так стали неудобным соперником для канадцев, выиграли три из последних четырёх встреч на ЧМ — и теперь перед битвой за лидерство в рижской группе команда Патрика Фишера выглядит даже посильнее.

Сборная Канады Фото: iihf.com

⚽️ 17:00: «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 37-й тур

Интрига: «МЮ» плохо играет на выезде. Риск выпасть из топ-4 огромен

Команда Эрика тен Хага пока не научилась брать очки в матчах с превосходством в классе. Недавние поражения от «Вест Хэма» и «Брайтона» (оба – 0:1) максимально осложнили борьбу за место в лигочемпионской четвёрке – идущий пятым «Ливерпуль» отстаёт на одно очко. Да, у «Юнайтед» есть игра в запасе, но это перенесённая игра с «Челси» – с учётом нестабильности это вряд ли железобетонные три очка. А «Борнмут» хоть и чередует поражения с победами, весной они обыграли топов – «Ливерпуль» (1:0), «Тоттенхэм» (3:2). Будет интересно!

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Naomi Baker/Getty Images

⚽️ 17:00: «Ливерпуль» — «Астон Вилла», АПЛ, 37-й тур

Интрига: Клопп против Эмери — вывеска уровня Лиги чемпионов!

Конечно, если бы Унаи до сих пор руководил «Вильярреалом», «ПСЖ» или «Севильей». В последнем случае это могла быть дуэль уровня финала Лиги Европы, в котором испанец победил бы. «Астон Вилла» при Эмери прекрасна, но в мае её подкосили два поражения – если бы не они, команда в теории могла претендовать даже на ЛЧ! Сейчас бирмингемцы отчаянно рубятся за Лигу Европы – любимый турнир их тренера. А «Ливерпулю» хочется в топ-4, «Ливерпулю» хочется обойти «МЮ» и запрыгнуть в уходящий лигочемпионский поезд. Учитывая семь побед в АПЛ подряд, кажется, результат матча предрешён. Или всё-таки нет?

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» Фото: Aston Villa FC via Getty Images

⚽️ 19:30: «Бавария» — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 33-й тур

Интрига: «Лейпциг» уже останавливал «Баварию». Тогда это привело к катастрофе

20 января «Лейпциг» сделал невероятное – сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и запустил сразу несколько процессов. После трёх ничьих под Юлианом Нагельсманом закачалось кресло (через месяц его сменил Томас Тухель), а мюнхенцы позволили конкурентам отыграть мощный отрыв. Благодаря этому весной в Бундеслиге ожила интрига – резко набравший форму Дортмунд догнал гегемона и теперь борется с ним за титул на равных. Если «Лейпциг» снова отберёт очки у баварцев, это может плохо для них кончиться: до конца сезона два тура, а у «Боруссии» матчи с «Аугсбургом» и «Майнцем», которые ни за что не борются.

«Бавария» — «РБ Лейпциг» Фото: DeFodi Images via Getty Images

⚽️ 22:00: «Барселона» – «Реал Сосьедад», Ла Лига, 35-й тур

Интрига: «Сосьедаду» остался шаг для попадания в ЛЧ — или «Вильярреал» его догонит

«Барселона» взяла чемпионство после четырёхлетней паузы. Теперь каталонцы могут расслабиться: дать время резервистам, не убиваться ради результата, экспериментировать. «Сосьедаду» такой подход должен понравиться – команде из Сан-Себастьяна осталось два щага для гарантированного попадания в Лигу чемпионов. Но есть и неприятные новости: последний раз она обыгрывала «Барсу» в 2016 году! Учитывая наступающий на пятки «Вильярреал» (отстаёт на пять очков за четыре тура до конца), как бы в финале сезона не споткнуться. А впереди ещё матчи с «Альмерией», «Атлетико» и «Севильей».