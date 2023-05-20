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Видеообзор выхода 20-летнего датчанина Хольгера Руне в финал «Мастерса» в Риме

Видеообзор выхода 20-летнего датчанина Хольгера Руне в финал «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 20 мая, датский теннисист, седьмая ракетка мира Хольгер Руне одержал победу над норвежцем, четвёртой ракеткой мира Каспером Руудом в полуфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Скандинавское дерби спортсменов завершилось в трёх сетах со счётом 6:7, 6:4, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором выхода Хольгера Руне в финал «Мастерса» в Риме.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В финале турнира Хольгер Руне сыграет с победителем встречи 1/2 финала соревнований между россиянином, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым и пятой ракеткой мира, представителем Греции Стефаносом Циципасом. Соперник Руне определится сегодня вечером.

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