Итальянские СМИ: Медведев и Рублёв, возможно, входят в число фаворитов «Ролан Гаррос»

Итальянский журналист издания Ubitennis Лука Бальдиссера поделился ожиданиями от турнира «Ролан Гаррос», который пройдёт с 28 мая по 11 июня 2023 года, а также прокомментировал отказ Рафаэля Надаля от участия в Открытом чемпионате Франции.

«Цель Рафы — провести последний год на высоком уровне. С другой стороны, это вопрос времени, и те же рассуждения мы можем сделать о Джоковиче, который также в Риме был далёк от своего лучшего состояния. Надеюсь, у него сейчас нет проблем с локтем, он также говорил о некоторых проблемах со спиной. Браво Руне, который одолел Ноле несколько дней назад, но Джокович проиграл бы и другим. А ещё мы знаем, что космический уровень Федерера, Надаля и Джоковича также был продиктован тем, как им удалось мотивировать друг друга. Роджер уже завершил, двое других тоже приближаются к этому.

Джокович не может быть оценён как единственный возможный победитель, особенно на грунте, поэтому Ноле входит в число фаворитов, но не больше, чем Алькарас, Руне, Циципас, Синнер, Рууд и, возможно, Медведев и Рублёв. Ещё я бы не стал недооценивать Музетти, потому что, если Лоренцо сможет найти правильные две недели вдохновения, он может удивить, вспомнив, что он сделал против Джоковича два года назад. Ожидается очень напряжённый турнир», — приводит слова журналиста итальянское издание OA sport.