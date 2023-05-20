Хольгер Руне и Даниил Медведев сыграют друг против друга второй раз за сезон

В субботу, 20 мая, российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, вышел в финал турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), обыграв в двух сетах пятую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса. Соперником россиянина в финале стал датский теннисист Хольгер Руне, занимающий седьмую строчку рейтинга ATP, ранее обыгравший в трёх сетах четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.

Для Даниила Медведева и Хольгера Руне это будет вторая личная встреча не только в сезоне, но и в карьере. В 2023 году спортсмены впервые сыграли друг против друга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в четвертьфинале грунтовых соревнований. Тогда победу одержал 20-летний датчанин в двух сетах: 6:3, 6:4. Хольгер Руне дошёл до финала турнира в Монте-Карло, где проиграл россиянину Андрею Рублёву.