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Рыбакина — о задержке финала турнира в Риме из-за дождя: спустя четыре часа стало тяжело

Рыбакина — о задержке финала турнира в Риме из-за дождя: спустя четыре часа стало тяжело
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о задержке финального матча грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) из-за дождя.

«Это было непросто. Это был действительно долгий день. Сначала я была в порядке, просто ждала и ждала. Но спустя, может быть, четыре часа стало действительно тяжело. Я знала, что легко не будет, но, к сожалению, такова погода», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.

Напомним, в финале Рыбакина встречалась с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. Украинка снялась с матча при счёте 4:6, 0:1 из-за травмы левой ноги. В четвертьфинале турнира польская теннисистка Ига Свёнтек по ходу третьего сета снялась с матча с Рыбакиной из-за травмы. В полуфинале Рыбакина обыграла латвийку Елену Остапенко.