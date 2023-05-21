Рууд: возможно, Надаль гнался за чем-то, что было невозможно с физической точки зрения

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал решение испанца Рафаэля Надаля отказаться от выступления на Открытом чемпионате Франции в этом году.
«Думаю, Надаль изо всех сил старался, чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос» и быть в лучшей форме. Конечно, он всегда фаворит этого турнира. Мне кажется, он гнался за чем-то, что было невозможно с точки зрения физической формы. Уверен, ему было больно отказываться от участия в турнире и он решил, что все усилия были напрасны», — приводит слова Рууда Tennis Up To Date.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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