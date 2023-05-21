Циципас просил маму покинуть матч с Медведевым из-за разговоров на русском языке
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас во время матча с российским спортсменом Даниилом Медведевым в 1/2 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) просил свою маму Юлию Сальникову покинуть стадион.
«Циципас говорил своей маме, чтобы она не общалась с ним по-русски во время перерывов, чтобы Медведев, конечно, не мог понять её слов. Позже он попросил отца, чтобы он вывел маму со стадиона», — сообщил комментатор Ник Лестер в эфире Prime Video.
Напомним, встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу российского теннисиста. В финальном матче турнира Медведев встретится с представителем Дании Хольгером Руне, который ранее в своём полуфинальном матче обыграл норвежца Каспера Рууда.
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