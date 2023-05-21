Елена Веснина высказалась о победе Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме

Российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу россиянина Даниила Медведева, третьей ракетки мира, в финале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Даня — молодец. Он не перестаёт всех удивлять. Видно, что человек прогрессирует, несмотря на то, что грунт — не самое любимое покрытие. Однако он научился на нём играть и нашёл ключи к своим соперникам. Потрясающая победа с такими двумя сильным соперниками в полуфинале и финале.

Мне кажется, перед «Ролан Гарросом» это потрясающая уверенность и очень нужная победа. Переступить через себя выиграть титул на таком покрытии, где долгое время не получалось, говорит о многом», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.