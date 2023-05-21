Медведев победил 20-летнего Руне в финале Рима! Это первый титул Даниила на грунте

В воскресенье, 21 мая, на «Мастерсе» в Риме (Италия) состоялся финальный поединок в мужском одиночном разряде. До решающего матча добрались третья ракетка мира Даниил Медведев, имевший третий номер посева, и 20-летний датский теннисист Хольгер Руне (7). Полуфиналы состоялись в субботу, и вышло так, что у Медведева было гораздо меньше времени на подготовку к игре, чем у Руне, несмотря на то что россиянин победил в двух сетах, а датчанин — в трёх.

Расписание было составлено таким образом, что первым в финал вышел Руне. Он одержал волевую победу над Каспером Руудом (6:7, 6:4, 6:2). И ему повезло в том смысле, что по окончании его матча в Рим пришли дожди, которые и до этого уже несколько раз изрядно досаждали организаторам, игрокам, болельщикам — да вообще всем. Медведев и Стефанос Циципас, его соперник по полуфиналу, начали играть примерно в 16:30 по местному времени, а закончили в 22:30, то есть шесть часов спустя. При этом игровое время не превысило и двух часов. И сразу после победы (7:5, 7:5) Даниил исполнил забавный танец, который уже стал мемом.

Для Медведева, который никогда не считался грунтовым специалистом, этот финал стал всего лишь вторым за карьеру на данном покрытии, причём первым — на «Мастерсе». В апреле 2019 года россиянин в решающем матче «пятисотника» в Барселоне без особых шансов уступил Доминику Тиму — 4:6, 0:6. А вот Руне, несмотря на юный возраст, уже имел на своём счету три грунтовых финала, причём в двух из них он победил. В апреле прошлого года он выиграл турнир ATP-250 в Мюнхене, после того как Ботик ван де Зандсхулп снялся в первом сете, а год спустя одержал уже чистую победу на том же турнире над тем же соперником — 6:4, 1:6, 7:6 (7:3). Ну и на недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Хольгер побывал в финале, но тогда Андрей Рублёв оказался сильнее — 5:7, 6:2, 7:5.

В Монте-Карло, кстати, состоялся первый очный матч Медведева и Руне. Датчанин остановил россиянина в четвертьфинале — 6:3, 6:4. Перед нынешним финалом Даниил вспомнил ту игру. «Я сказал после поражения в Монте-Карло, что считаю его одним из лучших игроков на грунте. Думаю, это покрытие подходит ему больше всего. Мы знаем, что он может играть и на других покрытиях. Он выиграл Берси [«Мастерс» в Париже в 2022 году]. Мне кажется, это его любимое покрытие. Но я чувствую себя намного лучше, чем в Монте-Карло. У меня было гораздо больше матчей, гораздо больше практики. Постараюсь сыграть как можно лучше. Хольгер показал сегодня, что даже в самые трудные моменты он может играть потрясающе, обыграть любого. Уверен, это может быть отличный матч. И я постараюсь показать свой максимум», — цитирует его пресс-служба ATP.

Что говорили перед матчем

Как вообще Медведеву удалось совершить прорыв на грунте? Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказал мнение, что Даниилу удалось адаптировать свою игру к этому покрытию. «Медведев приспособил свою игру к особенностям тенниса на грунте. Даниил и Хольгер уверенно прошли по сетке «Мастерса» в Риме и объективно составили финальную пару. Фаворит в финале? Не стал бы заниматься предсказаниями, потому что каждый матч имеет свою драматургию», — сказал Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Риме Фото: Alex Pantling/Getty Images

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выразил надежду, что Медведеву удастся взять у Руне реванш за поражение в 1/4 финала Монте-Карло. «Финал Руне — Медведев должен получиться хорошим. Взять, например, их матч в Монте-Карло — там был совсем другой Даня. В Риме он не позволит себе такой игры. Может быть, у Руне и есть преимущество, но Медведев может взять реванш», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева предположила, что в финале всё будет зависеть от самого Медведева. «Руне — совсем молодой парень, но уже крепкий и надёжный теннисист. Против него никогда не бывает легко. Он очень уверенно прошёл по сетке до финала. Хольгер сейчас находится в отличной форме, как и Даня. Всё зависит от Медведева — сможет ли он подобрать ключи к игре Руне. Думаю, нас ждёт равный матч. В этом финале нет фаворита, но всё решат детали. Желаю Даниилу удачи в сегодняшнем матче!» — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

А двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников оценил шансы соперников как равные. «На этом уровне ни у кого слабых сторон не бывает. Медведеву нужно будет стараться играть на сто процентов, если он хочет победить в турнире. Потому что срывов у Руне, я уверен, не будет. Действительно, Медведев сейчас производит хорошее впечатление. Его результаты на грунтовом покрытии — лучшие в сезоне. И теперь очередной финал турнира серии «Мастерс». Будем болеть и надеяться, что он сегодня возьмёт первый свой титул на грунте. А там будем смотреть, шансы 50 на 50. Я пока не отдаю предпочтение ни Руне, ни Медведеву», — цитирует Кафельникова «Газета.ру».

Хольгер Руне на «Мастерсе» в Риме Фото: Alex Pantling/Getty Images

Финал также начался с опозданием: не в 17:00 мск, а в 18:40. Причина всё та же — дождь. Первым до брейк-пойнтов в этом матче добрался Руне, и произошло это в пятом гейме. Во многом ему помог в этом Медведев, допустивший две двойные ошибки, и после второй из них счёт стал 15:40. Однако россиянин смог спасти двойной брейк-пойнт и забрал-таки гейм. Больше теннисисты не давали друг другу шансов взять подачу соперника — вплоть до 12-го гейма. Медведев при счёте 6:5 в свою пользу заработал сетбол на приёме — и сразу же реализовал его! В первой партии Даниил действовал активнее соперника (девять виннерсов против пяти), но и невынужденных ошибок у него оказалось больше (шесть против трёх).

А вот первый гейм второго сета оказался неудачным для Медведева: Руне под ноль взял его подачу. В четвёртом гейме россиянин ответил брейком: Даниил также вышел на тройной брейк-пойнт, только реализовал его не сразу, а со второй попытки — 2:2. Однако в седьмом гейме датчанину вновь удалось ошеломить соперника. Хольгер сделал второй брейк, причём снова под ноль (одно очко из четырёх подарил ему Даниил, допустивший двойную). Но у Медведева и тут нашёлся ответ, причём в 10-м гейме, то есть тогда, когда отступать было уже нельзя. Руне при счёте 5:4 подавал на сет, но не смог сделать этого. Россиянин использовал первый же брейк-пойнт и сравнял счёт — 5:5. В 11-м гейме Даниил спас брейк-пойнт, а в 12-м заработал тройной матчбол на приёме, который реализовал со второй попытки — 7:5, 7:5! Сразу после решающего розыгрыша Медведев встал на колени на этот грунтовый корт.

Вот так Медведев завоевал свой пятый титул в сезоне и 20-й в карьере. Кроме того, он впервые выиграл финальный матч на грунте — и сразу на «Мастерсе». А всего это уже шестой трофей россиянина на «тысячнике». По этому показателю он стал единоличным рекордсменом среди россиян. На второй строчке располагается Марат Сафин, у которого пять титулов на «Мастерсах». Кроме того, в этом сезоне Даниил выиграл все 33 матча, в которых забирал первый сет. В понедельник, 22 мая, когда ATP опубликует обновлённый рейтинг, Медведев поднимется на вторую строчку и будет уступать лишь Карлосу Алькарасу. Новак Джокович будет замыкать тройку. Победитель этого «Мастерса» заработал € 1 105 265, финалист — € 580 000.

На следующей неделе пройдут два турнира ATP-250. Соревнования примут Женева (Швейцария) и Лион (Франция). Топовые россияне на них не заявились. А ещё через неделю стартует «Ролан Гаррос». Рафаэль Надаль, действующий победитель Открытого чемпионата Франции, пропустит турнир из-за травмы.