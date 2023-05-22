20-летняя россиянка Селехметьева завершила выступление в квалификации «Ролан Гаррос»

20-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева не сумела пробиться в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Франции – 2023.

В стартовом матче Селехметьева со счётом 1:6, 6:3, 2:6 проиграла представительнице Китая Юань Юэ (12) (115-я ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа 7 минут. Селехметьева ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Юэ два эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В полуфинале квалификации китаянка Юэ сразится с победительницей матча Маи Хонтама (Япония) — Магали Кемпен (Бельгия).

Основные соревнования «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин пройдут с 28 мая по 10 июня. Их действующей чемпионкой является Ига Свёнтек.