Рыбакина победила в ночном финале Рима — украинка снялась из-за травмы. Расписание и сетки

В субботу, 20 мая, на супертурнире в Риме, общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, в мужском одиночном разряде состоялись полуфинальные матчи, а в женском отыграли финальную встречу. У мужчин свой матч провёл третья ракетка мира Даниил Медведев, а у женщин в решающей игре выступили Елена Рыбакина из Казахстана и украинка Ангелина Калинина, вышедшие на корт уже после полуночи по московскому времени. Но обо всём по порядку.

Итоги 12-го дня. Суббота, 20 мая

Первым финалистом у мужчин стал Хольгер Руне, который одержал волевую победу над Каспером Руудом — 6:7, 6:4, 6:2. Второй полуфинал с участием Медведева и Стефаноса Циципаса занял шесть часов «грязного» времени, в том числе чуть менее двух часов времени игрового. Дождь, то и дело пускавшийся над Римом, спровоцировал две продолжительные паузы. Встреча закончилась победой Медведева — 7:5, 7:5. Подробнее о мужских полуфиналах читайте в нашем материале.

Мужчины. 1/2 финала

Руне (Дания, 7) — Рууд (Норвегия, 4) — 6:7, 6:4, 6:2

Медведев (Россия, 3) — Циципас (Греция, 5) — 7:5, 7:5

Подробнее. Руне (Дания, 7) — Рууд (Норвегия, 4) — 6:7, 6:4, 6:2— Циципас (Греция, 5) — 7:5, 7:5

После второго мужского полуфинала состоялся женский финал. Любопытно, что организаторы из-за всей этой истории с дождём планировали перенести его на воскресенье, однако и Рыбакина, и Калинина настояли на том, чтобы играть в субботу. Елена, кстати, рассказала перед матчем, что они с Ангелиной пребывают в хороших отношениях. «На самом деле она раньше работала с моим тренером. У нас просто хорошие отношения. Я всегда за неё болею. То же самое и когда я выигрываю: она всегда поддерживает. Рада, что мы сыграем в финале», — цитирует Рыбакину пресс-служба WTA.

Спортсменки приступили к игре в 23 часа по местному времени — в Москве к этому моменту уже начался новый день. Первый же гейм оказался весьма упорным: «ровно» было четыре раза, Рыбакина спасла два брейк-пойнта, но третий не смогла, допустив двойную ошибку в решающий момент. Сделать ответный брейк Елена могла в четвёртом гейме, но упустила оба брейк-пойнта. А вот в шестом представительница Казахстана всё же взяла подачу соперницы и сравняла счёт — 3:3. На этом Рыбакина, перехватившая инициативу, не остановилась: Елена под ноль взяла свою подачу, а в восьмом гейме была близка к брейку, но упустила все четыре брейк-пойнта (3+1) — 4:4. После этого Рыбакина ещё раз взяла свою подачу, а в 10-м гейме — и чужую, использовав второй сетбол на приёме, — 6:4.

А во втором сете всё закончилось очень быстро. Рыбакина взяла свою подачу, а в начале второго гейма Калинина снялась из-за травмы левой ноги. В Риме к этому моменту на часах было уже за полночь.

Так Елена завоевала свой второй титул в сезоне — после «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Теперь она впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира. И это второй случай за турнир, когда Рыбакина победила вследствие отказа соперницы от продолжения борьбы. Напомним, в четвертьфинале Елена одержала победу, после того как первая ракетка мира Ига Свёнтек снялась по ходу третьего сета.

Женщины. Финал

Рыбакина (Казахстан, 7) — Калинина (Украина, 30) — 6:4, 1:0 (отказ)

Подробнее. Рыбакина (Казахстан, 7) — Калинина (Украина, 30) — 6:4, 1:0 (отказ)

Расписание 13-го дня. Интересные матчи воскресенья, 21 мая

В воскресенье состоится финал в мужском одиночном разряде: Даниил Медведев сыграет с Хольгером Руне. У датчанина априори будет небольшое преимущество, так как он закончил свой полуфинал гораздо раньше Медведева. Первый очный матч соперники провели совсем недавно, в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Тогда Руне оказался сильнее — 6:3, 6:4. Надеемся, россиянин, который впервые добрался до финала «тысячника», возьмёт реванш за поражение месячной давности.

Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».