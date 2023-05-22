Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«С легендой». Арина Соболенко опубликовала фото с Амели Моресмо на «Ролан Гаррос»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместное фото с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, француженкой Амели Моресмо, которая в данный момент является директором «Ролан Гаррос».

«С легендой», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Отметим, что уже сегодня, 22 мая, Соболенко тренировалась на центральном корте «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрие.

Основные соревнования «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин пройдут с 28 мая по 10 июня. Действующей чемпионкой этого турнира «Большого шлема» является Ига Свёнтек. Отметим, что в прошлом сезоне Соболенко на «Ролан Гаррос» потерпела поражение от итальянки Камилы Джорджи в третьем круге.