«С легендой». Арина Соболенко опубликовала фото с Амели Моресмо на «Ролан Гаррос»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях совместное фото с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, француженкой Амели Моресмо, которая в данный момент является директором «Ролан Гаррос».
«С легендой», — подписала фото Соболенко.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Отметим, что уже сегодня, 22 мая, Соболенко тренировалась на центральном корте «Ролан Гаррос» имени Филиппа Шатрие.
Основные соревнования «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин пройдут с 28 мая по 10 июня. Действующей чемпионкой этого турнира «Большого шлема» является Ига Свёнтек. Отметим, что в прошлом сезоне Соболенко на «Ролан Гаррос» потерпела поражение от итальянки Камилы Джорджи в третьем круге.
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