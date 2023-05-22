Александр Бублик крупно проиграл американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Женеве
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48-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250, который проходит в Женеве (Швейцария).
В стартовом матче Бублик со счётом 0:6, 4:6 проиграл представителю США Маркосу Гирону (74-й номер рейтинга). Продолжительность поединка составила всего 59 минут. Бублик шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Гирона два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге Женевы Гирон сразится с девятой ракеткой мира, американцем Тейлором Фритцем (2).
Призовой фонд турнира в Женеве составил € 562 815. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.
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