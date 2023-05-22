Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик крупно проиграл американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Женеве

Александр Бублик крупно проиграл американцу Маркосу Гирону на старте турнира в Женеве
Аудио-версия:
Комментарии

48-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250, который проходит в Женеве (Швейцария).

В стартовом матче Бублик со счётом 0:6, 4:6 проиграл представителю США Маркосу Гирону (74-й номер рейтинга). Продолжительность поединка составила всего 59 минут. Бублик шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Гирона два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Женевы Гирон сразится с девятой ракеткой мира, американцем Тейлором Фритцем (2).

Призовой фонд турнира в Женеве составил € 562 815. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.

Женева. 1-й круг
22 мая 2023, понедельник. 21:40 МСК
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Маркос Гирон
74
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023