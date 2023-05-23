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Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате

Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате
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Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В матче первого круга Рахимова нанесла поражение хозяйке корта Малак Эль-Аллами, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Рахимова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Эль-Аллами не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Рабате Рахимова сыграет с победительницей матча между четвёртой ракеткой соревнований американкой Алисией Паркс и россиянкой Анастасией Тихоновой, начавшей турнир с квалификации.

Рабат. 1-й круг
23 мая 2023, вторник. 17:50 МСК
Камилла Рахимова
85
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Малак Эль-Аллами
Марокко
Малак Эль-Аллами
М. Эль-Аллами
Комментарии
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