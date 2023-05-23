Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате

Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В матче первого круга Рахимова нанесла поражение хозяйке корта Малак Эль-Аллами, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Рахимова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Эль-Аллами не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Рабате Рахимова сыграет с победительницей матча между четвёртой ракеткой соревнований американкой Алисией Паркс и россиянкой Анастасией Тихоновой, начавшей турнир с квалификации.