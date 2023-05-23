Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Рабате
Поделиться
Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250, который проходит в Рабате (Марокко). В матче первого круга Рахимова нанесла поражение хозяйке корта Малак Эль-Аллами, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Рахимова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Эль-Аллами не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира в Рабате Рахимова сыграет с победительницей матча между четвёртой ракеткой соревнований американкой Алисией Паркс и россиянкой Анастасией Тихоновой, начавшей турнир с квалификации.
Комментарии
- 23 мая 2023
-
19:29
-
18:52
-
17:58
-
17:44
-
16:57
-
16:07
-
15:52
-
15:48
-
15:01
-
14:44
-
13:38
-
13:04
-
12:25
-
10:58
-
09:27
-
09:13
-
00:05
- 22 мая 2023
-
23:52
-
23:43
-
23:23
-
22:44
-
22:40
-
22:04
-
21:45
-
21:14
-
20:41
-
20:28
-
19:51
-
19:40
-
19:30
-
18:55
-
18:45
-
17:45
-
17:34
-
17:23
Партнерский контент