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Эрика Андреева отдала только два гейма Мари Бенуа на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Эрика Андреева отдала только два гейма Мари Бенуа на старте квалификации «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга отборочных соревнований Андреева нанесла поражение представительнице Бельгии Мари Бенуа со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Андреева ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Бенуа подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и не использовала четыре возможности взять подачу соперницы.

Эрика Андреева – финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года среди юниоров, в основной сетке взрослого турнира она пока не играла.

Во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Андреева сыграет с представительницей Австралии Оливией Гадеки.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). 1-й круг
23 мая 2023, вторник. 19:50 МСК
Эрика Андреева
147
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Мари Бенуа
221
Бельгия
Мари Бенуа
М. Бенуа
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