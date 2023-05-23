Эрика Андреева отдала только два гейма Мари Бенуа на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга отборочных соревнований Андреева нанесла поражение представительнице Бельгии Мари Бенуа со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Андреева ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Бенуа подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и не использовала четыре возможности взять подачу соперницы.
Эрика Андреева – финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года среди юниоров, в основной сетке взрослого турнира она пока не играла.
Во втором круге квалификации «Ролан Гаррос» Андреева сыграет с представительницей Австралии Оливией Гадеки.
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