Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рахимова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-250 в Рабате

Рахимова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-250 в Рабате
Комментарии

Российская теннисистка Камилла Рахимова (85-е место в рейтинге WTA) не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко), уступив в двух сетах американке Алисии Паркс (49-е место в рейтинге) — 4:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Российская теннисистка выполнила один эйс, не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх и допустила шесть двойных ошибок. На счету американки семь эйсов, три реализованных брейк-пойнта из семи, а также шесть двойных ошибок.

Турнир в Рабате проходит c 21 по 27 мая на грунтовом покрытии. На этой же неделе в Страсбурге (Франция) проходит ещё один турнир категории WTA-250.

28 мая начинаются матчи основной сетки турнира «Большого шлема», «Ролан Гаррос». Соревнование продлится во Франции до 11 июня.

Рабат. 2-й круг
24 мая 2023, среда. 16:20 МСК
Камилла Рахимова
85
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Алисия Паркс
49
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Материалы по теме
Павлюченкова в двух сетах разобралась с Линетт во втором круге турнира в Страсбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023