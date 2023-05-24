Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова в двух сетах разобралась с Линетт во втором круге турнира в Страсбурге

Павлюченкова в двух сетах разобралась с Линетт во втором круге турнира в Страсбурге
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка, бывшая 11-я ракетка мира, ныне занимающая 424-ю строчку в рейтинге WTA, Анастасия Павлюченкова уверенно обыграла в двух сетах польскую теннисистку, 21-ю ракетку мира и первую сеяную соревнований Магду Линетт во втором круге турнира WTA-250, проходящего в Страсбурге (Франция). Матч спортсменок завершился со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Анастасия Павлюченкова выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а также допустила две двойные ошибки. На счету Магды Линетт два эйса, один реализованный брейк-пойнт из двух и три двойные ошибки.

В матче четвертьфинала турнира россиянка встретится с американкой Лорен Дэвис, 58-й ракеткой мира. Ранее у спортсменок было четыре личные встречи, в трёх из которых победу одержала Анастасия Павлюченкова. В последний раз теннисистки играли друг против друга в 2017 году в Пекине на харде.

Страсбург. 2-й круг
24 мая 2023, среда. 14:30 МСК
Магда Линетт
21
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
424
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Материалы по теме
Медведев победил 20-летнего Руне в финале Рима! Это первый титул Даниила на грунте
Медведев победил 20-летнего Руне в финале Рима! Это первый титул Даниила на грунте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023