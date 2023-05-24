Павлюченкова в двух сетах разобралась с Линетт во втором круге турнира в Страсбурге

Российская теннисистка, бывшая 11-я ракетка мира, ныне занимающая 424-ю строчку в рейтинге WTA, Анастасия Павлюченкова уверенно обыграла в двух сетах польскую теннисистку, 21-ю ракетку мира и первую сеяную соревнований Магду Линетт во втором круге турнира WTA-250, проходящего в Страсбурге (Франция). Матч спортсменок завершился со счётом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Анастасия Павлюченкова выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а также допустила две двойные ошибки. На счету Магды Линетт два эйса, один реализованный брейк-пойнт из двух и три двойные ошибки.
В матче четвертьфинала турнира россиянка встретится с американкой Лорен Дэвис, 58-й ракеткой мира. Ранее у спортсменок было четыре личные встречи, в трёх из которых победу одержала Анастасия Павлюченкова. В последний раз теннисистки играли друг против друга в 2017 году в Пекине на харде.
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