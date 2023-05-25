Рууд: приходится жертвовать некоторыми турнирами, чтобы подойти к Уимблдону более свежим

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд высказался о своём состоянии, а также рассказал о подготовке к Уимблдону.

«В Риме я показал хороший результат, и надеюсь, что эта тенденция продлится в Париже. С нетерпением жду следующих недель, потому что у меня появится время на небольшую передышку. Это был беспокойный грунтовый сезон. Конечно, я должен был выступать лучше, но я играл почти каждую неделю. Благодаря этому стало заметно, что я начал играть лучше. Думаю, этот результат будет закреплён после небольшого перерыва. Травяные турниры проходят почти каждую неделю, но я предпочитаю пропускать некоторые из них до Уимблдона, чтобы иметь возможность немного отдохнуть и расслабиться. Да, ими приходится жертвовать, чтобы подойти к Уимблдону более свежим», — приводит слова Рууда VG.