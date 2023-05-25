Веснина: Медведев уже удивил всех в Риме, почему бы не замахнуться на «Ролан Гаррос»?

Российская теннисистка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала результаты жеребьёвки «Ролан Гаррос» для россиянина Даниила Медведева, а также оценила его шансы на успешное выступление в Париже.
«Конечно, Медведеву повезло со жребием. Для Дани было важно попасть в половину без Алькараса и Джоковича — так и получилось. Это должно снять с него груз ответственности. Но это не означает, что первые матчи будут лёгкими. Первые стадии — самые важные на турнире. Необходимо уверенно начать. Главное, чтобы в первом круге ему не попался Карацев, который заканчивает квалификационный путь.
Надеюсь, за первые два-три матча Медведев почувствует французский грунт, и всё сложится хорошо. Безусловно, у него есть шансы выиграть «Ролан Гаррос» в этом году. Он уже удивил всех на «Мастерсе» в Риме, почему бы не замахнуться и на нечто большее? Считаю Даню одним из явных фаворитов предстоящего «Шлема». Наверное, в первую очередь Джокович и Алькарас будут претендовать на титул, а потом уже Медведев», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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