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Каспер Рууд: надеюсь повторить прошлогоднее особенное выступление на «Ролан Гаррос»

Каспер Рууд: надеюсь повторить прошлогоднее особенное выступление на «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд поделился воспоминаниями о «Ролан Гаррос» 2022 года и выразил надежду на хорошее выступление в новом розыгрыше турнира.

«Конечно, у меня есть приятные воспоминания о «Ролан Гаррос». Там прекрасное грунтовое покрытие, лучшее в мире. Говорю это не в обиду другим турнирам, но так и есть. Там очень серьёзно подходят к подготовке покрытия, поэтому всё всегда прекрасно. Всегда приятно возвращаться на этот турнир, тем более когда у тебя есть отличные воспоминания. В прошлом году я прошёл далеко, и тот турнир для меня был особенным. Всё было великолепно, начиная от первого матча и заканчивая встречей с Надалем. Многое произошло за те две недели. Я надеюсь повторить это особенное выступление в нынешнем году», — приводит слова Рууда Eurosport.

Напомним, в прошлом году Рууд дошёл до финала «Ролан Гаррос», в котором проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

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