Ига Свёнтек рассказала, с кем из звёзд мечтала бы встретиться

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что хотела бы встретиться вживую с американскими певицами Тейлор Свифт и Ланой Дель Рей.

«Я видела не так много звёзд, но точно могу сказать, что я обязательно это сделаю. Если я однажды увижу вживую Тейлор Свифт или Лану Дель Рей, нет, я не смогу с ними поговорить, я онемею от радости. Честно, такой будет моя реакция», — приводит слова Свёнтек пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, Ига Свёнтек возглавила посев «Ролан Гаррос». В матче первого круга она встретится с испанкой Кристиной Бушкэ. В четвертьфинале турнира полька может сыграть с американкой Кори Гауфф (6). Открытый чемпионат Франции 2023 года пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже.