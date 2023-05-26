Ига Свёнтек рассказала, с кем из звёзд мечтала бы встретиться
Поделиться
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек призналась, что хотела бы встретиться вживую с американскими певицами Тейлор Свифт и Ланой Дель Рей.
«Я видела не так много звёзд, но точно могу сказать, что я обязательно это сделаю. Если я однажды увижу вживую Тейлор Свифт или Лану Дель Рей, нет, я не смогу с ними поговорить, я онемею от радости. Честно, такой будет моя реакция», — приводит слова Свёнтек пресс-служба «Ролан Гаррос».
Напомним, Ига Свёнтек возглавила посев «Ролан Гаррос». В матче первого круга она встретится с испанкой Кристиной Бушкэ. В четвертьфинале турнира полька может сыграть с американкой Кори Гауфф (6). Открытый чемпионат Франции 2023 года пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже.
Комментарии
- 26 мая 2023
-
16:08
-
16:01
-
15:51
-
15:38
-
15:26
-
15:18
-
15:05
-
14:32
-
14:08
-
13:41
-
12:45
-
12:31
-
12:06
-
11:22
-
11:04
-
10:19
-
09:56
-
09:38
-
09:25
-
00:31
-
00:05
- 25 мая 2023
-
23:32
-
23:05
-
22:46
-
22:33
-
22:30
-
22:19
-
22:03
-
21:45
-
21:25
-
21:11
-
20:52
-
20:31
-
19:45
-
19:33
Партнерский контент