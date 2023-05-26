Ига Свёнтек: Рафаэль Надаль — моё вдохновение на корте и за его пределами

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своём источнике вдохновения среди теннисистов.

«Не секрет, что моим вдохновением на корте и за его пределами является Надаль. Его игра меня по-настоящему вдохновляет, это можно увидеть по моему форхенду. Мне нравится его отношение к жизни. Он просто обычный человек, который любит других людей. Он очень добрый. Большой успех не изменил Рафаэля», — приводит слова Свёнтек Tennis Connected.

Напомним, ранее 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт для участия в турнирах.