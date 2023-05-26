Димитров обыграл Фритца и вышел в финал турнира ATP-250 в Женеве
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Завершился матч полуфинала турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), в котором встречались болгарский теннисист Григор Димитров и американец Тейлор Фритц. Димитров одержал победу со счётом 2:1 и вышел в финал турнира.
Первый сет закончился победой Фритца со счётом 6:3. Во втором сете победу одержал Димитров. Третья партия завершилась тай-брейком, где сильнее оказался Григор — 7:2.
Димитров сделал восемь подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Фритца 13 подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
В другом полуфинальном матче встретятся чилийский теннисист Николас Джарри и представитель Германии Александр Зверев. Победитель сыграет в финале с Димитровым.
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