Димитров обыграл Фритца и вышел в финал турнира ATP-250 в Женеве

Завершился матч полуфинала турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), в котором встречались болгарский теннисист Григор Димитров и американец Тейлор Фритц. Димитров одержал победу со счётом 2:1 и вышел в финал турнира.

Первый сет закончился победой Фритца со счётом 6:3. Во втором сете победу одержал Димитров. Третья партия завершилась тай-брейком, где сильнее оказался Григор — 7:2.

Димитров сделал восемь подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Фритца 13 подач навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В другом полуфинальном матче встретятся чилийский теннисист Николас Джарри и представитель Германии Александр Зверев. Победитель сыграет в финале с Димитровым.