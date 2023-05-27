Свитолина повторила достижение Шараповой на турнире в Страсбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала пятой обладательницей уайлд-кард в истории турнира в Страсбурге, выигравшей соревнования. Ранее подобными достижениями отметились немка Анжелика Кербер (2022), австралийка Саманта Стосур (2017 и 2015), россиянка Мария Шарапова (2010) и немка Штеффи Граф (1997).

Свитолина также стала пятой двукратной чемпионкой в истории турнира в Страсбурге, присоединившись к американке Линдсей Дэвенпорт, итальянке Сильвии Фарине-Элии, испанке Анабель Медине Гарригес и австралийке Саманте Стосур.

Для украинской теннисистки победа на турнире WTA-250 в Страсбурге — это первый титул WTA с 2021 года, после перерыва, связанного с рождением дочери, а также 17-й выигранный турнир в карьере. Свитолина заработала за победу на турнире 280 рейтинговых очков, вследствие чего сможет вернуться в топ-200. Перед турниром бывшая 3-я ракетка мира Свитолина занимала 508-ю строчку рейтинга WTA.