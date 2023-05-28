Соболенко: Костюк не заслужила свиста после матча. Я понимаю, почему она не жмёт мне руку
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко считает, что французские болельщики зря освистали украинку Марту Костюк после того, как она не пожала ей руку.
Это произошло в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко уверенно обыграла Костюк со счётом 6:3, 6:2, Марта после финального розыгрыша отказалась пожимать руку белоруске.
«Я не считаю, что Марта заслужила, чтобы её освистали в конце матча. Я понимаю, почему они не пожимают нам руки. Я представляю, что будет на Украине, если они пожмут нам руки. И я осознаю, что это непохоже на личную неприязнь. Вот и всё.
Думаю, она не заслуживала того, чтобы покидать корт подобным образом», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
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