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Восьмая ракетка мира Саккари вылетела в первом круге «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Саккари вылетела в первом круге «Ролан Гаррос»
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Восьмая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари в двух сетах уступила представительнице Чехии Каролине Муховой (43-я ракетка мира) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт в матче — 6:7 (5:7), 5:7.

В первом сете соперницы сделали по два брейка, исход партии решился на тай-брейке, где сильнее оказалась Мухова. Во втором сете теннисистки также обменялись брейками, но затем при счёте 5:6 Саккари не смогла выиграть гейм на своей подаче — Мухова реализовала свой четвёртый матч-пойнт и одержала победу во встрече.

Во втором круге Каролина сыграет с аргентинкой Надией Подороска (103-я ракетка мира), которая переиграла француженку Джессику Понше. В прошлом году на «Ролан Гаррос» Мухова дошла до третьего круга, а Саккари — до второго.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 16:15 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5  
7 7 		7  
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Комментарии
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