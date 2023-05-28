Восьмая ракетка мира Саккари вылетела в первом круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Восьмая ракетка мира, греческая теннисистка Мария Саккари в двух сетах уступила представительнице Чехии Каролине Муховой (43-я ракетка мира) в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт в матче — 6:7 (5:7), 5:7.
В первом сете соперницы сделали по два брейка, исход партии решился на тай-брейке, где сильнее оказалась Мухова. Во втором сете теннисистки также обменялись брейками, но затем при счёте 5:6 Саккари не смогла выиграть гейм на своей подаче — Мухова реализовала свой четвёртый матч-пойнт и одержала победу во встрече.
Во втором круге Каролина сыграет с аргентинкой Надией Подороска (103-я ракетка мира), которая переиграла француженку Джессику Понше. В прошлом году на «Ролан Гаррос» Мухова дошла до третьего круга, а Саккари — до второго.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
18:37
-
18:26
-
18:15
-
17:35
-
17:33
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:45
-
16:43
-
16:35
-
16:27
-
16:13
-
15:54
-
15:52
-
15:51
-
15:44
-
15:42
-
15:25
-
15:14
-
15:11
-
14:55
-
14:32
-
14:26
-
14:24
-
14:17
-
14:02
-
13:48
-
13:48
-
13:40
-
13:30
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
12:58
Партнерский контент