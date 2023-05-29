Педро Качин не пустил Доминика Тима во второй круг «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Педро Качин вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда Качин нанёс поражение представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (1:7), 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 49 минут.

Качин шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 10 из 17 брейк-пойнтов. Тим подал пять эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.

Двукратный финалист «Ролан Гаррос» (2018, 2019) Тим в третий раз подряд не сумел преодолеть рубеж первого круга соревнований.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Качин сыграет с 15-м сеяным — представителем Хорватии Борной Чоричем.