Педро Качин не пустил Доминика Тима во второй круг «Ролан Гаррос»
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Аргентинский теннисист Педро Качин вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда Качин нанёс поражение представителю Австрии Доминику Тиму со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (1:7), 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 49 минут.
Качин шесть раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 10 из 17 брейк-пойнтов. Тим подал пять эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов.
Двукратный финалист «Ролан Гаррос» (2018, 2019) Тим в третий раз подряд не сумел преодолеть рубеж первого круга соревнований.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Качин сыграет с 15-м сеяным — представителем Хорватии Борной Чоричем.
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