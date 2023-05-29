Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас вышел во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Флавио Коболли

Карлос Алькарас вышел во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Флавио Коболли
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче Алькарас нанёс поражение итальянцу Флавио Коболли, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Алькарас трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. Коболли подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Алькарас в третий раз играет на «Ролан Гаррос». В прошлом году он дошёл до четвертьфинала. Коболли дебютировал в основной сетке.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с представителем Японии Таро Дэниэлом.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 18:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7    
0 		2 5    
             
Флавио Коболли
159
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023