Карлос Алькарас вышел во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Флавио Коболли

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче Алькарас нанёс поражение итальянцу Флавио Коболли, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Алькарас трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. Коболли подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Алькарас в третий раз играет на «Ролан Гаррос». В прошлом году он дошёл до четвертьфинала. Коболли дебютировал в основной сетке.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с представителем Японии Таро Дэниэлом.