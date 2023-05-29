Карлос Алькарас вышел во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Флавио Коболли
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче Алькарас нанёс поражение итальянцу Флавио Коболли, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
Алькарас трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. Коболли подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Алькарас в третий раз играет на «Ролан Гаррос». В прошлом году он дошёл до четвертьфинала. Коболли дебютировал в основной сетке.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с представителем Японии Таро Дэниэлом.
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