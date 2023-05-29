Тиафо стал соперником Карацева во втором круге «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда соревнований 12-й сеяный Тиафо нанёс поражение представителю Сербии Филипу Краиновичу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.
Тиафо 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Краинович подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.
Тиафо в восьмой раз играет на «Ролан Гаррос», американец второй год подряд вышел во второй круг, ранее он шесть лет не мог преодолеть барьер первого раунда.
За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Тиафо сыграет с россиянином Асланом Карацевым, начавшим соревнования с квалификации.
- 29 мая 2023
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