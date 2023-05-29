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Тиафо стал соперником Карацева во втором круге «Ролан Гаррос»

Тиафо стал соперником Карацева во втором круге «Ролан Гаррос»
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда соревнований 12-й сеяный Тиафо нанёс поражение представителю Сербии Филипу Краиновичу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Тиафо 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из семи брейк-пойнтов. Краинович подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и не использовал ни одну из шести возможностей взять подачу соперника.

Тиафо в восьмой раз играет на «Ролан Гаррос», американец второй год подряд вышел во второй круг, ранее он шесть лет не мог преодолеть барьер первого раунда.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Тиафо сыграет с россиянином Асланом Карацевым, начавшим соревнования с квалификации.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 18:50 МСК
Филип Краинович
93
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2    
6 		6 6    
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Комментарии
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