«Эти мячи – мусор». Пэр — об условиях турнира «Ролан Гаррос»

149-я ракетка мира из Франции Бенуа Пэр раскритиковал условия проведения турнира «Ролан Гаррос». Спортсмена не устроило качество мячей, которыми играют теннисисты на Открытом чемпионате Франции.

«Это смешно. Новые мячи не выдерживают даже гейма. Эти мячи – мусор. Я проиграл не из-за этого, но нельзя играть такими мячами. Ты не можешь атаковать, не можешь идти вперед, не можешь подавать эйсы. Это другой стиль тенниса, заточенный под физику. Вопрос лишь в том, кто сможет дольше удерживать мяч в розыгрыше», — заявил француз на пресс-конференции.

Ранее организаторов турнира критиковали россиянин Карен Хачанов (11-й в рейтинге ATP) и серб Ласло Джере (57-я ракетка мира): теннисистов не устроило качество кортов.