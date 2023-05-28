«Мы как будто на озере». Карен Хачанов раскритиковал качество корта на «Ролан Гаррос»

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов раскритиковал качество грунтовых кортов на «Ролан Гаррос» по ходу своего стартового матча на турнире.
Напомним, Хачанов (11) проигрывал 69-й ракетке мира, представителю Франции Констану Летьену со счётом 3:6, 1:6. Однако Карену удалось вернуться в игру, взяв третий и четвёртый сеты со счётом 6:2 и 6:1 соответственно.
«Корт в этом году очень хороший. Нужно больше воды, больше воды. Отлично подготовили корт. Как будто мы в лесу, на озере», — иронично отметил Хачанов.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Констан Летьен в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
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Напомним, мужской турнир на «Ролан Гаррос» — 2023 пройдёт с 28 мая по 11 июня.
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