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«Мы как будто на озере». Карен Хачанов раскритиковал качество корта на «Ролан Гаррос»

«Мы как будто на озере». Карен Хачанов раскритиковал качество корта на «Ролан Гаррос»
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 11-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов раскритиковал качество грунтовых кортов на «Ролан Гаррос» по ходу своего стартового матча на турнире.

Напомним, Хачанов (11) проигрывал 69-й ракетке мира, представителю Франции Констану Летьену со счётом 3:6, 1:6. Однако Карену удалось вернуться в игру, взяв третий и четвёртый сеты со счётом 6:2 и 6:1 соответственно.

«Корт в этом году очень хороший. Нужно больше воды, больше воды. Отлично подготовили корт. Как будто мы в лесу, на озере», — иронично отметил Хачанов.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Констан Летьен в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		1 6 6 6
6 		6 2 1 3
             
Констан Летьен
Франция
Констан Летьен
К. Летьен

Напомним, мужской турнир на «Ролан Гаррос» — 2023 пройдёт с 28 мая по 11 июня.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		1 6 6 6
6 		6 2 1 3
             
Констан Летьен
Франция
Констан Летьен
К. Летьен
Комментарии
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