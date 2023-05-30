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Остапенко — о сборной Латвии по хоккею: наша страна должна ими гордиться

Остапенко — о сборной Латвии по хоккею: наша страна должна ими гордиться
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25-летняя латвийская теннисистка, 17-я ракетка мира Елена Остапенко ответила на вопрос журналистов о третьем месте сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею.

«Новый национальный праздник? Конечно, я действительно горжусь ребятами. Они великолепны. У меня много друзей в команде, которые играют. Когда я была дома, я посетила игру против Швейцарии. Это было потрясающе.

Я действительно рада за них. Они так усердно работают. Они такие славные ребята. Да, наша страна должна ими гордиться, потому что мы такая маленькая страна, но у нас такое потрясающее достижение. Да, они проделали отличную работу», — сказала теннисистка на пресс-конференции после уверенной победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос».

Напомним, Елена Остапенко является победительницей Открытого чемпионата Франции 2017 года.

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