В Латвии объявили выходной, в Германии гордятся своей командой, а сборная Канады не смогла выиграть борьбу за внимание у НХЛ.

«Это наша новая команда мечты». Что говорят и пишут о сенсационном ЧМ по хоккею

Чемпионат мира в Риге и Тампере завершился рекордной победой сборной Канады. «Кленовые листья» завоевали золотые медали турнира в 28-й раз в истории, обогнав по этому показателю сборную СССР/России. Но, пожалуй, больше, чем канадцы, на прошедшем ЧМ запомнятся удивительные успехи команд, которые никогда не входили в число топ-сборных. Германия впервые с 1930 года добралась до финала, а Латвия впервые попала на пьедестал. Что о призёрах пишут в их странах?

Канада

На родине хоккея историческая победа не вызвала значительного отклика. Большинство изданий ограничились публикаций сугубо информационных текстов о финальной игре. «Я очень горжусь этой командой, – приводит Sporsnet слова нападающего Тайлера Тоффоли. – Мы преодолели множество проблем и сомнений, чтобы добраться до этого момента, и эта победа особенная. У нас сплочённая команда, которая быстро собралась, мы всегда верили друг в друга. Все согласились, что сегодня нужно провести отличную игру, и я невероятно счастлив вернуться в Канаду с золотой медалью».

Германия

Немецкие издания используют гораздо больше восклицательных знаков. «В финале чемпионата мира сборная Германии проиграла Канаде со счётом 2:5 после большой битвы на глазах у 10 470 болельщиков. В любом случае уважайте ребят! Для нас они настоящие чемпионы мира! Это серебро похоже на золото! Отличный чемпионат мира и отличная игра!» – пишет Bild.

В Kicker от эмоций быстро переходят к анализу: «После поражения в финале чемпионата мира против Канады в команде царили смешанные чувства. Разочарование после поражения со счётом 2:5 было очень глубоким. Тем не менее гордость за потрясающий турнир быстро распространилась по команде.

Задача – выход в четвертьфинал и получение прямой олимпийской путёвки в Милан-2026 – перевыполнена. И пусть с первым титулом чемпионов мира ничего не вышло, Германия, похоже, прочно обосновалась среди ведущих стран в хоккее.

Как всегда, после такого неожиданного успеха возникает вопрос, как немецкий хоккей может использовать импульс. Достигнутое в прошлую пятницу соглашение о проведении домашнего ЧМ в 2027 году может помочь, если хоккейная федерация быстро создаст концепции развития для молодёжи и расширит осведомлённость об игре в обществе.

Латвия

Сборная Латвии подарила соотечественникам не только положительные эмоции, но и официальный выходной. Чиновники решили сделать понедельник, 29 мая, нерабочим днём, чтобы болельщики могли встретить хоккеистов и отпраздновать их победу.

Латвийскую команду ждёт приём в Рижском дворце, где их поприветствуют премьер-министр и спикер Сейма. Президент Эгилс Левитс изменил план дня и тоже запланировал выразить благодарность игрокам. Местные СМИ в основном приводят многочисленные комментарии госслужащих.

«Мы, латвийцы, сильный народ с большими мечтами, с большими способностями! <...> У нас самые смелые и несгибаемые хоккеисты в мире», — пишет председатель Сейма Эдвардс Смилтенс, подчеркивая, что латвийская хоккейная команда – это «наша новая команда мечты».

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выражает благодарность команде за то, что она является примером настойчивости, решимости и способности к сотрудничеству. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс отметил отличную игру и выносливость хоккеистов. Он выражает надежду на то, что с этой «командой мечты» можно выиграть и золото.

«Если у вас есть характер и воля, вы можете свернуть горы», — пишет Янис Сартс, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО.

Министр транспорта Янис Виттенбергс приглашает всех поприветствовать хоккеистов в понедельник в 13:00 у памятника Свободы. «Одно из величайших и самых эмоциональных достижений в истории латвийского спорта», — так он оценивает успех латвийских хоккеистов.

Награждение хоккеистов сборной Латвии Фото: IIHF.com

Финляндия

В стране-хозяйке чемпионата мира констатируют успехи Канады, Германии и Латвии, но в большей степени сосредоточены на собственной неудаче – команда со скрипом преодолела групповой этап и вылетела с турнира на стадии четвертьфинала.

В этом сезоне ни одна сборная Финляндии по хоккею с шайбой не выиграла медали на собственном чемпионате мира, – пишет Iltalehti. – Это ещё более суровый факт, если принять во внимание цену побед в финском хоккее в последние годы. В дополнение к спортивным бедствиям финскую хоккейную ассоциацию в последнее время сотрясают различные проблемы, и порядок разделения обязанностей внутри организации, похоже, нарушен.

Эксперт Iltalehti, экс-игрок местной лиги Пекка Вирта призывает финскую хоккейную команду остановиться после провальных игр и очень тщательно обдумать следующие шаги.

«Важно понимать, что победа не зависит от везения. Не стоит думать, что всё устроится вовремя. О кризисе речи не идёт, но сейчас самое время остановиться. Задачи можно было разделить так, чтобы они были понятнее. Сейчас для финских специалистов самое время собраться вместе, а не спорить, у кого больше титулов. Никто не может обойтись без сотрудничества. Кроме того, следует пересмотреть вопросы стиля игры, чтобы в финском хоккее он снова был единым – от юношеских сборных до взрослых. В этом сила финского хоккея».