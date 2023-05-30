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Тарпищев: потенциально Кудерметова должна играть на уровне первой пятерки

Тарпищев: потенциально Кудерметова должна играть на уровне первой пятерки
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянки Вероники Кудерметовой, 11-й ракетки мира, в первом круге «Ролан Гаррос». Спортсменка в понедельник, 29 мая, сенсационно проиграла в двух сетах 100-й ракетке мира из Словакии Анне Шмидловой со счётом 3:6, 1:6, и стала первой представительницей России, вылетевшей с Открытого чемпионата Франции.

«Поражение Кудерметовой удивительно, конечно. Но это всё в области психологии, как зачастую бывает в женском теннисе. Плюс был неудобный соперник — это довлеет. С этим надо бороться, надо работать со спортивными психологами. Потому что потенциально Кудерметова должна играть на уровне первой пятерки», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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