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Борис Собкин: Медведев, как говорили Ильф и Петров, «попал под лошадь»

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о сенсационном поражении второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга первая ракетка России со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6 проиграл бразильцу Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).

«Как говорили Ильф и Петров, «попал под лошадь». Грустно, но такое бывает. Грунт — покрытие непростое и коварное», — сказал Собкин в эфире спортивного радио «Движение».

Стоит отметить, что в результате вылета на столь ранеей стадии турнира «Большого шлема» во Франции Даниил Медведев упустил шанс завоевать звание первой ракетки мира по его окончании.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.