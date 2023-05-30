Борис Собкин: Медведев, как говорили Ильф и Петров, «попал под лошадь»

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о сенсационном поражении второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга первая ракетка России со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6 проиграл бразильцу Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).
«Как говорили Ильф и Петров, «попал под лошадь». Грустно, но такое бывает. Грунт — покрытие непростое и коварное», — сказал Собкин в эфире спортивного радио «Движение».
Стоит отметить, что в результате вылета на столь ранеей стадии турнира «Большого шлема» во Франции Даниил Медведев упустил шанс завоевать звание первой ракетки мира по его окончании.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 30 мая 2023
-
22:07
-
21:49
-
21:39
-
21:27
-
21:26
-
21:13
-
21:01
-
20:38
-
20:38
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
19:54
-
19:40
-
19:40
-
19:33
-
19:32
-
19:24
-
19:20
-
19:17
-
19:06
-
18:52
-
18:38
-
18:18
-
18:14
-
18:08
-
18:06
-
17:58
-
17:49
-
17:40
-
17:38
-
17:28
-
17:04
-
16:48