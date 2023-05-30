Видеообзор сенсационного поражения Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, сенсационно уступив в матче первого круга представителю Бразилии Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой бразильского теннисиста в пяти сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Общая продолжительность матча составила 4 часа 15 минут.Медведев 14 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на канале Eurosport Tennis.
В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Тьяго Уайлд сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 30 мая 2023
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